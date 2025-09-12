Скидки
«Внимание от всего населения России». Бестемьянова — о Петросян и Гуменнике на отборе к ОИ

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику нужно справиться с собой и сделать то, что они умеют, на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года в Италии.

Отборочный турнир пройдёт с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников из россиян вошли Петросян и Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Россияне выступят в нейтральном статусе.

«По составу там нет очень сильных спортсменов, поэтому не должно быть очень сложно. Просто психологически, я думаю, ребятам будет нелегко. Такое внимание со стороны всего населения России. Дай бог им все сомнения в себе и необыкновенные ожидания похоронить и просто откатать своё, что они умеют. Им нет равных там. Просто лёд скользкий — вот в чём дело. Они один на один выходят, надо справиться с собой и сделать всё, что они умеют, и будет всё в порядке», — приводит ТАСС слова Бестемьяновой.

