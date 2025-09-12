«Получается всё, к чему прикасается». Бестемьянова — о работе с Дикиджи над хореографией

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова и её муж, чемпион Европы в мужском одиночном катании Игорь Бобрин, рассказали о работе с чемпионом России Владиславом Дикиджи над хореографией для будущего сезона-2025/2026.

Бестемьянова: Есть вещи, которые мы называем своим ноу-хау – это остаётся за кулисами. У Влада получается всё, к чему он прикасается.

Бобрин: С большим уважением отношусь к комментариям болельщиков, озвучивших предполагаемую сюжетную линию программы. Это было очень красиво. Будем надеяться, что Влад исполнит программу достойно – и с технической, и с хореографической сторон. Скрестим пальцы! — приводит слова Бестемьяновой и Бобрина «Telegra.ph».

В сезоне-2023/2024 Дикиджи стал первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель. В прошлом соревновательном году он несколько раз показывал его на тренировках. Чемпионат России по прыжкам — 2025 — первое соревнование, на котором россиянин показал этот прыжок в рамках турнира.