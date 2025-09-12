Бестемьянова и Бобрин раскрыли подробности новой ПП Владислава Дикиджи на будущий сезон

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова и её муж, чемпион Европы в мужском одиночном катании Игорь Бобрин, поделились подробностями идеи новой произвольной программы для чемпиона России российского фигуриста Владислава Дикиджи на будущий олимпийский сезон-2025/2026.

Бестемьянова. Мы взяли современную обработку М.П. Мусоргского «Ночь на Лысой горе». Эта версия необычайно современна, но в то же время отсылает нас к былинным героям. Перед нами собирательный образ могучего богатыря, который борется за то, чтобы людям жилось лучше. Он ведёт их к свету и готов даже отдать своё сердце во имя этой идеи. Тут, конечно, вспоминается «Легенда о Данко» М. Горького. Но, повторюсь, образ в произвольной программе собирательный. Нас натолкнули на этот образ первые звуки музыки, которые вы услышите. Это набат — сигнал тревоги, подаваемый ударами колокола при бедствии. Набат — словно зов: он побуждает человека не оставаться в стороне и не быть равнодушным, а помочь людям. В этом и заключается идея программы.

Бобрин. 10 лет я был художественным руководителем отделения балетмейстеров фигурного катания на кафедре хореографии ГИТИСа, основанной Людмилой Пахомовой. Вы не представляете, сколько «Гамлетов», «Войны и мира» и других мощных произведений я прочитал в этих рефератах! Но, когда смотрел программы, это были лишь прыжок, вращение, дорожка. Поэтому я очень скептически отношусь к словесным описаниям программ и надеюсь, что зрители увидят в нашей постановке каждый своё. Это, пожалуй, главная ценность, — приводит слова Бестемьяновой и Бобрина Telegra.ph.

Отметим, что Бестемьянова и Бобрин также работали над прошлогодней программой Дикиджи.