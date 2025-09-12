Сара Конти и Никколо Мачии выиграли короткую программу на Lombardia Trophy
С 12 по 14 сентября в итальянском Бергамо проходит турнир Lombardia Trophy по фигурному катанию. В пятницу прошла короткая программа в разряде спортивных пар.
Лучший результат показали итальянские спортсмены Сара Конти и Никколо Мачии, их результат — 78,55 балла. Второе место заняли их соотечественники Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (65,67). Тройку лучших замкнули Анна Валеси и Мартин Бидар из Чехии (58,10).
Фигурное катание. Lombardia Trophy. Спортивные пары. Короткая программа, результаты:
- Сара Конти / Никколо Мачии (Италия) — 78,55 балла
- Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини (Италия) — 65,67
- Анна Валеси / Мартин Бидар (Чехия) — 58,10
