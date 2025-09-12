Алина Горбачёва поделилась фото с предолимпийских сборов перед турниром в Пекине

Призёр чемпионата России Алина Горбачёва поделилась новой фотографией с предолимпийских сборов, которые в период с 9 по 17 сентября будут проходить в Красноярске. Они организованы для тех российских фигуристов, которые отправятся на квалификационный турнир перед Олимпийскими играми — 2026 года. Это отборочное соревнование пройдёт в Пекине в период с 19 по 21 сентября.

«Предолимпийский сбор Сборной команды России по фигурному катанию», — написано на сувенире, который, видимо, вручили всем участникам.

Отметим, что в список основных участников из россиян вошли Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи будут запасными. Все россияне выступят в нейтральном статусе.