Тарасова: обязательно пойду поклониться памяти Саши Гришина. Мы часами находились вместе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что обязательно посетит вечер памяти, устроенный Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Первым каналом в честь комментатора Александра Гришина, который трагически погиб 5 августа, попав под электричку. Отдельно отмечалось, что в шоу примут участие сильнейшие фигуристы, все заработанные средства будут переданы семье погибшего.

«Меня позвали, обязательно буду, пойду поклониться его памяти. Саша Гришин был моим товарищем по работе, пять лет мы комментировали фигурное катание, часами находились вместе, много говорили не только о нашем виде спорта, но и о жизни. Очень здорово, что Татьяна Навка пригласила провести такое мероприятие на своей арене. И спасибо вам, журналистам, что не забываете своего товарища», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.