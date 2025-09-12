Скидки
Фигурное катание

Загитова показала фото с отдыха в Дубае

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в телеграм-канале опубликовала фотографии в купальнике с отдыха в Дубае (ОАЭ). Также фигуристка выложила фотографии с большого чёрного катера.

Ранее Алина Загитова стала обладательницей премии Voice Influencer Awards. Фигуристка победила в номинации «Личный бренд года». В текущем году Загитова представила публике новое ледовое шоу «Ассоль». Премьера состоялась в конце июня в Санкт-Петербурге, рок-мюзикл был поставлен по мотивам «Алых парусов» Александра Грина. Сама Загитова исполнила в постановке главную роль, в качестве антагонистки выступила Евгения Медведева.

