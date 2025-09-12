Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Алиса Лью лидирует после короткой программы на Lombardia Trophy

С 12 по 14 сентября в итальянском Бергамо проходит турнир Lombardia Trophy по фигурному катанию. В пятницу состоялись показы короткой программы у женщин.

Лучший результат по итогам выступлений продемонстрировала американка Алиса Лью, набрав 69,62 балла. Второе место заняла её соотечественница Сара Эверхард с результатом 69,16 балла. Замкнула тройку лидеров японка Рён Сумиёси (68,87)

Фигурное катание. Lombardia Trophy. Спортивные пары. Короткая программа, результаты:

1. Алиса Лью (США) – 69,62 балла;

2. Сара Эверхард (США) – 69,16;

3. Рён Сумиёси (Япония) – 68,87;

4. Со Юн Ким (Южная Корея) – 68,75;

5. Рино Мацуике (Япония) – 63,39;

6. Оливия Лиско (Финляндия) – 63,15;

7. Линнеа Цедер (Финляндия) – 57,22.