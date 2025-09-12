«Потрясающая женщина». Алла Пугачёва мило обратилась к Татьяне Тарасовой

Известная певица Алла Пугачёва мило обратилась к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, с которой долгие годы поддерживала дружеские отношения.

«У меня есть потрясающая женщина — Татьяна Тарасова, которая, боже, как она умеет поддержать. Причём прямо бесстрашно», — сказала 76-летняя Пугачева в интервью журналистке Катерине Гордеевой*.

Ранее Тарасова высказалась в защиту певицы Аллы Пугачёвой. Она отметила, что упрекать артистку за решение уехать из страны неправомерно.

Алла Пугачёва покинула Россию после начала специальной военной операции. Вместе с мужем и детьми певица переехала в Израиль, а затем перебралась на Кипр, где семья проживает сейчас.

* Признана в России иноагентом