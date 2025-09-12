«Будем молиться». Медведева — о шансах Петросян на золото Олимпийских игр — 2026

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказалась о шансах двукратной победительницы чемпионата России Аделии Петросян выиграть золотую медаль на будущих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале 2026 года в Милане.

«Да, как будто бы действительно нет (главной претендентки), если мы говорим про контраст между лидером и вторым местом. Давайте посмотрим на результаты Аделии Петросян. Я уверена, что всё будет хорошо, будем молиться.

Но есть также японская спортсменка Каори Сакамото, которая зарекомендовала себя очень хорошо, и в период нашей, так сказать, дисквалификации она стала трёхкратной чемпионкой мира, несмотря на то что ни одного элемента ультра-си мы не увидели. Однако у неё очень мощное, раскатистое, красивое катание, высоченные прыжки. Как фигуристка она действительно восхищает своей стабильностью, несмотря на то что она уже в достаточно взрослом возрасте (25 лет) для фигуристки.

Уверена, что у неё большая ставка на Олимпиаду. У неё уже есть бронзовая медаль с прошлых Игр, и я предполагаю, что у Каори имеются планы подняться как минимум на одну ступеньку вверх. Потому прогнозировать уже очень сложно, поскольку есть Аделия, которая, мы надеемся, в очень хорошей форме, но её подготовка проходит в скрытом режиме, и я считаю, что это правильно. Пусть так будет и дальше», — приводит слова Медведевой «Комсомольская правда».

Для того чтобы выступить на Олимпиаде в Милане, Петросян нужно хорошо показать себя на квалификационном турнире, который пройдёт в период с 17 по 21 сентября в Пекине.