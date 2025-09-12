Мао Симада победила на этапе юниорского Гран-при в Таиланде
Японская фигуристка Мао Симада одержала победу на четвёртом этапе юниорского Гран-при, который прошёл в Бангкоке (Таиланд). По сумме двух программ Симада набрала 199,07 балла.
Второй стала её соотечественница Мэи Окада с результатом 190,99. Тройку сильнейших замкнула представительница Южной Кореи Чонгёль Хван (178,50).
Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. Четвёртый этап. Итоговое положение:
- Мао Симада (Япония) — 199,07 балла.
- Мэи Окада (Япония) — 190,99.
- Чонгёль Хван (Южная Корея) — 178,50.
- Цзинь Шусянь (Китай) – 172,99.
- Ли Хе Вон (Южная Корея) – 172,00.
- Валерия Ежова (Швейцария) – 171,59.
- Виктория Барахтина (Канада) — 168,71.
- Стефания Гладки (Франция) — 164,76.
