Мао Симада победила на этапе юниорского Гран-при в Таиланде

Японская фигуристка Мао Симада одержала победу на четвёртом этапе юниорского Гран-при, который прошёл в Бангкоке (Таиланд). По сумме двух программ Симада набрала 199,07 балла.

Второй стала её соотечественница Мэи Окада с результатом 190,99. Тройку сильнейших замкнула представительница Южной Кореи Чонгёль Хван (178,50).

Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. Четвёртый этап. Итоговое положение: