Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мао Симада победила на этапе юниорского Гран-при в Таиланде

Мао Симада победила на этапе юниорского Гран-при в Таиланде
Комментарии

Японская фигуристка Мао Симада одержала победу на четвёртом этапе юниорского Гран-при, который прошёл в Бангкоке (Таиланд). По сумме двух программ Симада набрала 199,07 балла.

Второй стала её соотечественница Мэи Окада с результатом 190,99. Тройку сильнейших замкнула представительница Южной Кореи Чонгёль Хван (178,50).

Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. Четвёртый этап. Итоговое положение:

  1. Мао Симада (Япония) — 199,07 балла.
  2. Мэи Окада (Япония) — 190,99.
  3. Чонгёль Хван (Южная Корея) — 178,50.
  4. Цзинь Шусянь (Китай) – 172,99.
  5. Ли Хе Вон (Южная Корея) – 172,00.
  6. Валерия Ежова (Швейцария) – 171,59.
  7. Виктория Барахтина (Канада) — 168,71.
  8. Стефания Гладки (Франция) — 164,76.
Материалы по теме
Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине: основная информация
Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине: основная информация
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android