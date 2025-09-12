«Что же будет? Ой, как переживательно». Медведева — о Карпине в «Динамо»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказалась об игре московского «Динамо» под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Специалист отныне совмещает посты в клубе бело-голубых и в сборной России.

«Я честно вам сознаюсь, мне реально интересен этот вид спорта. Я смотрю и болею за наших динамовцев, всегда переживаю, если у них что-то не клеится, если тренеры меняются. Вот сейчас, например, Валерий Карпин пришёл на должность главного тренера. Что же будет? Ой, как переживательно. Всех ребят я знаю поимённо. Сколько мы уже этих межсезонных сборов вместе провели, сколько интервью засняли на камеру. В общем, с ребятами мы, буду говорить на спортивном мужском сленге — прям уже кореши», — приводит слова Медведевой «Комсомольская правда».

Напомним, по итогам семи стартовых туров Мир РПЛ «Динамо» находится на девятом месте в турнирной таблице.