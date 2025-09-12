Медведева заявила, что верит в победу Ильи Малинина на Олимпийских играх — 2026

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева заявила, что верит в победу двукратного чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина на будущих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале 2026 года в Милане.

«Отмечу Илью Малинина [выступает за сборную США] — вундеркинда, невероятно талантливого парня и самого главного претендента на олимпийское золото. Я искренне считаю, что если он идеально чисто откатается, то возьмёт золото с большим отрывом. С Ильёй я общалась не раз, он классный парень, который обожает фигурное катание. А когда человек ещё идеально на русском языке разговаривает…

Это подкупает? Конечно же! У него мама с папой из Узбекистана, оба родились в СССР. И вот когда ты видишь своего условного соотечественника, конечно, с натяжкой, но мы все разговариваем на одном языке, ты желаешь ему большой удачи. Лишь бы всё получилось! Потому что спорт — это такое крепкое комьюнити.

Потому для российских спортсменов было большим ударом, когда нас отстранили. Ну как так-то? Мы же вот после международных соревнований всегда вместе отмечали выигрыши, проигрыши, все друг друга поддерживали. До сих пор сложно принять, что международка проходит без нас, хотя прошло уже три года. Ты включаешь телевизор и понимаешь, что один спортсмен на русском разговаривает, у другого – русские родители. И думаешь: «А как же мы?» Ну, мы потихонечку возвращаемся, и это, конечно, большая удача», — приводит слова Медведевой «Комсомольская правда».

Зимняя Олимпиада — 2026 в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года.