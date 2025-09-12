Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин с отрывом в 13 баллов выиграл короткую программу на Lombardia Trophy

Илья Малинин с отрывом в 13 баллов выиграл короткую программу на Lombardia Trophy
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 сентября, в рамках турнира Lombardia Trophy по фигурному катанию в итальянском Бергамо прошли соревнования в короткой программе у мужчин.

Лучший результат показал американский фигурист Илья Малинин, который набрал по итогу своей программы 108,87 балла. Вторую позицию занимает японец Юма Кагияма с результатом 95,44 балла. Замыкает тройку призёров итальянец Николай Мемола (88,15).

Фигурное катание. Lombardia Trophy. Мужчины. Короткая программа, результаты:

1. Илья Малинин (США) – 108,87 балла.
2. Юма Кагияма (Япония) – 95,44.
3. Николай Мемола (Италия) – 88,15.
4. Маттео Риццо (Италия) – 86,60.
5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 86,06.
6. Люк Экономид (Франция) – 79,82.
7. Сюн Сато (Япония) – 78,06.

Материалы по теме
Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине: основная информация
Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине: основная информация
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android