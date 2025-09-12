Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Илья Малинин с отрывом в 13 баллов выиграл короткую программу на Lombardia Trophy

Сегодня, 12 сентября, в рамках турнира Lombardia Trophy по фигурному катанию в итальянском Бергамо прошли соревнования в короткой программе у мужчин.

Лучший результат показал американский фигурист Илья Малинин, который набрал по итогу своей программы 108,87 балла. Вторую позицию занимает японец Юма Кагияма с результатом 95,44 балла. Замыкает тройку призёров итальянец Николай Мемола (88,15).

Фигурное катание. Lombardia Trophy. Мужчины. Короткая программа, результаты:

1. Илья Малинин (США) – 108,87 балла.

2. Юма Кагияма (Япония) – 95,44.

3. Николай Мемола (Италия) – 88,15.

4. Маттео Риццо (Италия) – 86,60.

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 86,06.

6. Люк Экономид (Франция) – 79,82.

7. Сюн Сато (Япония) – 78,06.