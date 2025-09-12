Алиса Лью сообщила, что на время отказалась от тройного акселя в нынешнем сезоне

Чемпионка мира американская фигуристка Алиса Лью сообщила, что пока отказалась от идеи исполнять тройной аксель в своих программах. Она объяснила это проблемами с коньками, так как ей приходится кататься на одном старом и одном новом ботинке одновременно.

«Она признаётся, что у неё уже давно проблемы с коньками и ботинками. Из-за этого на летних сборах она не смогла выполнить прыжки, и здесь она просит всех не ожидать слишком многого, так как катается в одном новом ботинке и одном старом. Отец Ильи Малинина [Роман Скорняков] помог ей починить ботинок, но, по её словам, её прыжки пока далеки от того, на что она способна. Тем не менее она уверена, что всё наладится и что скоро она исправит эти проблемы.

Фигуристка говорит, что обычно у неё получается исполнять 3Lz+3Lo гораздо лучше, чем сегодня, и она с нетерпением ждёт возможности продемонстрировать всю свою мощь, когда её ботинки починят. Что касается тройного акселя, она уверена, что сможет его исполнить, как только проблемы с ботинками будут устранены. Сейчас из-за этих проблем у неё нет возможности над ним поработать», — приводит слова Лью Golden Skate.

Ранее Лью победила в короткой программе на Lombardia Trophy, набрав 69,62 балла за каскад со степ-аутом и недокрутами на обоих прыжках. Борьба в произвольной программе состоится завтра, 13 сентября.