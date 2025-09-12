Скидки
Илья Малинин рассказал о тренировках прыжка в пять оборотов

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американский фигурист Илья Малинин дал небольшое интервью после окончания короткой программы на турнире Lombardia Trophy в Италии, рассказав о тренировке прыжка в пять оборотов, об этом сообщает аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

По сообщению аккаунта, Малинин недавно пробовал прыгать его на тренировках и размышлял, стоит ли включать его в программу на Lombardia Trophy, но, поскольку летом он не практиковал его достаточно регулярно, решил не рисковать.

Малинин показал лучший результат среди участников Lombardia Trophy в короткой программе, набрав 108,87 балла. На второй позиции находится японец Юма Кагияма, набравший 95,44 балла.

