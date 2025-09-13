Скидки
Пётр Гуменник вернул старую произвольную программу про Онегина для турнира в Пекине

Пётр Гуменник вернул старую произвольную программу про Онегина для турнира в Пекине
Двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник поменял произвольную программу для квалификационного турнира к Олимпийским играм. Отныне на соревновании, которое пройдёт в период с 17 по 21 сентября в Пекине, россиянин покажет программу прошлого сезона-2024/2025, в которой рассказывается история Евгения Онегина.

Фото: ISU

Фото: ISU

Соответствующие изменения были добавлены во все профайлы спортсмена на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее Гуменник должен был кататься под песню Pray, появившуюся в сериале «Игра престолов». Однако, по словам постановщика Ильи Авербуха, программа никак не связана с сериалом и показывает абстрактный образ. Отметим, что «Онегина» также поставил Авербух.

