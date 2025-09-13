ISU разрешил российским тренерам присутствовать на отборочном турнире в Пекине

Российские тренеры смогут присутствовать вместе со своими подопечными на олимпийском отборочном турнире по фигурному катанию, который состоится в Пекине с 19 по 21 сентября.

«Вспомогательному персоналу с российскими или белорусскими паспортами разрешено присутствовать на отборочном турнире в Пекине. Об этом говорится в коммюнике ISU 2680, в разделе 2. Совет ISU разрешает исключение из коммюнике ISU 2469 на основании статьи 17/1 конституции ISU, чтобы позволить соответствующим фигуристам и их вспомогательному персоналу, имеющему российский/белорусский паспорт, участвовать в качестве нейтральных спортсменов в квалификационном турнире по фигурному катанию на Олимпийские игры 2026 года и квалификационных соревнованиях на Игры 2026 года в соответствии с олимпийскими квалификационными документами по конькобежному спорту и шорт-треку», — приводит слова представителя ISU ТАСС.

В Пекине от России в нейтральном статусе выступят только представители одиночного катания: Аделия Петросян и Пётр Гуменник.