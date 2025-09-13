Скидки
Авербух объяснил, почему Гуменник вернул старую программу перед отборочным турниром

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2002, хореограф Илья Авербух объяснил решение тренерского штаба Петра Гуменника вернуться к прошлогодней произвольной программе перед отборочным турниром, который пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине.

«В прошлом году я поставил программу Петру Гуменнику «Онегин», которая получила очень высокую оценку и стала настоящим событием в мире российского фигурного катания. В этом году Вероника Дайнеко и Пётр вновь обратились ко мне для создания новой произвольной программы. Но, приступая к ней, мы не оставляли мысли, что если эта программа не была показана на международной арене, то, возможно, вернёмся к программе, которую мы сделали в прошлом году. Они позвонили мне, и я с удовольствием бросился в эту работу. Мы сделали, мне кажется, очень интересную программу, но при этом мы не оставляли историю Евгения Онегина.

Безусловно, когда программа уже обкатана, её все знают и при этом она не была показана на международной арене, то вполне логично вернуться к той программе. Безусловно, успех и признанность программы «Онегин» давили бы на любую программу, которую бы мы ни сделали. Уверен, если бы не олимпийский сезон и не колоссальная ответственность, то, безусловно, такого вопроса бы не стояло. Но сейчас, когда так много различных вводных, в том числе и психологического давления, которое свалится на наших ребят, решение и штаба Этери Тутберидзе, и тренерского штаба Петра Гуменника о том, чтобы идти с уже обкатанными, успешными программами, вполне логично», – приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Ранее на закрытых прокатах сборной Санкт-Петербурга и первом этапе Кубка СПб Гуменник представил новую произвольную программу, поставленную Ильёй Авербухом. В музыкальную композицию вошла мелодия Мэттью Беллами Pray, получившая известность как один из саундтреков к сериалу «Игра престолов».

Пётр Гуменник вернул старую произвольную программу про Онегина для турнира в Пекине
