Щербакова сообщила, что будет работать на соревнованиях в новом сезоне

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что будет присутствовать на соревнованиях в новом сезоне.

«Год будет очень насыщенный. Как минимум уже совсем-совсем скоро начинается новый сезон в фигурном катании, олимпийский сезон. Контрольные прокаты скоро стартуют, затем один за другим каждую неделю будут этапы Гран-при в разных городах. Конечно, не везде буду присутствовать. Пока ещё сама, честно признаюсь, не все детали знаю своей работы, но точно буду. Точно будет очень интересно, и я точно с огромным увлечением буду этим заниматься», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова с фан-встречи в рамках Дня Московского спорта.

Щербакова — заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года, чемпионка Европы 2022 года, трёхкратная чемпионка России.