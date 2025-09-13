Щербакова рассказала о подготовке к шоу Плющенко

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова поделилась деталями подготовки к шоу Евгения Плющенко «Белоснежка».

«Уже начинается подготовка у нас к новогодним шоу, уже идут репетиции. Уверена, что очень много всего нового и интересного мы придумаем, реализуем. Сейчас готовим шоу «Белоснежка». Так что всех ждём, уже работа ведётся. Мне кажется, впервые настолько рано готовимся к новогодним шоу. Поэтому очень надеюсь, что это будет и для меня, и для зрителей что-то новое», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Сегодня, 13 сентября, Щербакова провела фан-встречу в рамках Дня Московского спорта. Анна — заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года, чемпионка Европы 2022 года, трёхкратная чемпионка России.