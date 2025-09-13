Скидки
Щербакова: через 10 лет, помимо работы, вижу себя и семейным человеком

Аудио-версия:
Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова ответила, кем видит себя через 10 лет. В 2035 году спортсменке будет 31 год.

«Я не люблю загадывать на будущее, поэтому очень сложно мне как-то сейчас представить, но, конечно, через 10 лет, помимо работы, уже вижу себя и семейным человеком. А если в работе, то мне кажется, что настолько сейчас быстро всё меняется и развивается, что мне самой очень интересно узнать, что будет через 10 лет. Но не будем забегать вперёд. Мне кажется, что каждый день, каждая новая активность для меня интересна, и я буду проживать это, и сама буду смотреть за развитием событий», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Щербакова провела фан-встречу в рамках Дня Московского спорта. Анна — заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года, чемпионка Европы 2022 года, трёхкратная чемпионка России.

