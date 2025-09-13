Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Можно и самой попробовать». Анна Щербакова — о том, кто бы мог сыграть её в кино

«Можно и самой попробовать». Анна Щербакова — о том, кто бы мог сыграть её в кино
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова ответила, кого бы взяла на главную роль в фильме о себе.

«Кого я вижу в главной роли, если бы обо мне сняли фильм? Вообще, если играть себя, то как будто бы можно и самой попробовать. Есть ли любимый актёр или актриса? Ну, наверное, Эмма Стоун нравится как актриса», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Сегодня, 13 сентября, Щербакова провела фан-встречу в рамках Дня Московского спорта. Анна — заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года, чемпионка Европы 2022 года, трёхкратная чемпионка России.

Материалы по теме
Щербакова: не вижу себя тренером, не могу представить, что снова закроюсь на катке
Материалы по теме
Щербакова рисковала здоровьем ради слёз счастья Тутберидзе. Героическая произвольная на ЧР
Щербакова рисковала здоровьем ради слёз счастья Тутберидзе. Героическая произвольная на ЧР
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android