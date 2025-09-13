«Можно и самой попробовать». Анна Щербакова — о том, кто бы мог сыграть её в кино

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова ответила, кого бы взяла на главную роль в фильме о себе.

«Кого я вижу в главной роли, если бы обо мне сняли фильм? Вообще, если играть себя, то как будто бы можно и самой попробовать. Есть ли любимый актёр или актриса? Ну, наверное, Эмма Стоун нравится как актриса», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Сегодня, 13 сентября, Щербакова провела фан-встречу в рамках Дня Московского спорта. Анна — заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года, чемпионка Европы 2022 года, трёхкратная чемпионка России.