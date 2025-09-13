«Ощущала себя рок-звездой». Анна Щербакова — о первой поездке в Китай после ОИ

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова поделилась воспоминаниями о первой поездке в Китай после Олимпиады.

«Первая поездка в Китай после Олимпийских игр — это было что-то невероятное. Я себя буквально рок-звездой ощущала. Когда ты приземляешься и выходишь в аэропорт, а там стоит невероятное количество людей, все с плакатами, кричат что-то. Невероятные чувства, это просто захватывает дух, и в моменте просто чуть-чуть даже от реальности отключаешься, но понимаешь, что это с тобой всё происходит. Когда я там откатала номер, мне после выступления, по-моему, тысячу игрушек кинули. Это, конечно, незабываемые и непередаваемые эмоции», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Сегодня, 13 сентября, Щербакова провела фан-встречу в рамках Дня Московского спорта. Анна — заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года, чемпионка Европы 2022 года, трёхкратная чемпионка России.