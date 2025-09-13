Скидки
Щербакова рассказала, почему отказалась от работы со спортивным психологом

Щербакова рассказала, почему отказалась от работы со спортивным психологом
Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова объяснила, почему не согласилась работать со спортивным психологом.

«Мне кажется, мой главный психолог — это я сама. Потому что порой такие вещи обдумываешь, которые даже сложно, мне кажется, прийти и с кем-то обсудить. Ну в спорте мне даже родители, когда был неудачный период, вот прямо старт за стартом всё сыпалось из рук и ног, ничего не получалось, хотя я хорошо тренировалась, то есть именно психологическая была проблема, тогда родители мне прямо предлагали найти спортивного психолога, чтобы как-то решить эту проблему. Мне кажется, я тогда это даже с обидой восприняла, что вот значит как, вы в меня не верите, и прямо отказалась наотрез, хотя они долго-долго предлагали. Пока я не начала хорошо выступать, мне предлагали.

Но, мне кажется, в тот момент правильно было, что я сама обо всём этом думала и сама с этим справилась, потому что после этого я настолько разобралась в себе и в этом настрое, что с того момента даже не помню, чтобы у меня хоть один прямо какой-то провальный старт был, чтобы я выступила хуже, чем тренировалась. Мне кажется, такого больше не было, всегда я показывала абсолютный максимум, на который я способна. Сейчас уже я такое в штыки не воспринимаю, считаю, что это абсолютно нормально. Главное, чтобы человеку становилось легче и помогало», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Сегодня, 13 сентября, Щербакова провела фан-встречу в рамках Дня Московского спорта. Анна — заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года, чемпионка Европы 2022 года, трёхкратная чемпионка России.

