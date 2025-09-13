Щербакова: после Олимпиады мы ночью большой компанией ходили в столовую есть мороженое

Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова рассказала о своём отношении к «вредной» еде.

«Не было ли желания поесть «запрещёночки»? Нет, я бы не сказала, что такого не было. Как раз таки да, мне кажется, такие сложные отношения с питанием были. И во время спортивной карьеры, и в последний год. И вот, наверное, год-два после. До сих пор всё ещё постоянно в поисках какого-то идеального баланса, чтобы что-то вкусненькое урвать и при этом всё равно как-то держать себя в руках, чтобы продолжать выступать и находиться в хорошей форме. Ну, конечно, да, там ограничения были серьёзные, особенно в последний год, когда уже какое-то взросление началось.

После соревнований, особенно если хорошо выступала, первое дело — побежать мороженое есть. У нас не следили, в принципе, ни до, ни после соревнований за тем, как ты питаешься. Всегда ответственность всё-таки на спортсмене. Не будут же тренеры дома ходить и в тарелки тебе заглядывать. Всегда следили они за весом, а дальше уже ты сам решаешь свою судьбу. Как я и сказала, после какого-то очень хорошего выступления, после Олимпиады, по-моему, у нас была круглосуточная столовая, и мы ночью большой компанией ходили в столовую есть мороженое», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

