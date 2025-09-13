Аделина Сотникова рассказала, как пережила хейт в детстве

Олимпийская чемпионка 2014 года в одиночном катании Аделина Сотникова поделилась воспоминаниями о чтении хейта в детстве, а также рассказала о своих страхах.

«Какие страхи присутствовали? Боязнь сделать ошибку, боязнь подвести свою команду, боязнь выходить на лёд, чтобы увидеть, как толпа народа на тебя смотрит, и это осознание, что потом они будут тебя осуждать, говорить плохие вещи за твоё плохое или хорошее выступление. Ну это всё в голову вбивалось, и было очень непросто. Да что говорить, в 13 лет, когда раньше было много форумов фигурного катания, у меня были мои первые в 14-13 лет этапы Гран-при, и я выигрывала все соревнования. Мама как-то зашла в компьютер посмотреть видео с этапа Гран-при, и мы начали читать комментарии. Я лучше бы не читала, потому что слёзы, всё, я не хочу больше заниматься спортом. Не знаю, за что, чем ребёнок маленький, который делает свою работу прекрасно, завоёвывает золотые медали, помешал людям. Для меня это было непонятно, за что люди это пишут, почему они такие злые. Мама тогда сказала: «Всё, интернет закрываем, больше это не читаем, делаем свою работу», — передаёт слова Сотниковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Сегодня, 13 сентября, Сотникова провела фан-встречу в рамках Дня Московского спорта. Аделина является первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету фигуристки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.