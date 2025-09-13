Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«В 60 кг ты как кубышка». Аделина Сотникова рассказала, как поддерживает себя в форме

«В 60 кг ты как кубышка». Аделина Сотникова рассказала, как поддерживает себя в форме
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2014 года в одиночном катании Аделина Сотникова поделилась тем, как мотивирует себя держать вес.

«Как удаётся физическую форму поддерживать? В беременность достаточно много набрала, я в 70 килограммов пошла рожать. Есть ли лайфхак, как сбросить вес? Нет, лайфхака нет. Дисциплина. Это реально через труд, через терпение. Мне тоже хотелось кушать вкусное, жирненькое, сладенькое. Сладенькое я вообще люблю. Солёненькое я просто обожаю. Но я просто понимала, что если я хочу продолжать свою прекрасную деятельность, кататься в шоу, где я прекрасно сейчас выступаю, то некомфортно в таком весе кататься, в тех же 60 килограммах. Ты как кубышка просто, реально. Выходишь на лёд, а потом смотришь на себя со стороны и слёзы на глазах наворачиваются. Поэтому тут либо ты берёшь себя в руки, либо нет», — передаёт слова Сотниковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Сегодня, 13 сентября, Аделина провела фан-встречу в рамках Дня Московского спорта. Сотникова является первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету фигуристки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.

Материалы по теме
Аделина Сотникова рассказала, как пережила хейт в детстве
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android