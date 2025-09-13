«В 60 кг ты как кубышка». Аделина Сотникова рассказала, как поддерживает себя в форме

Олимпийская чемпионка 2014 года в одиночном катании Аделина Сотникова поделилась тем, как мотивирует себя держать вес.

«Как удаётся физическую форму поддерживать? В беременность достаточно много набрала, я в 70 килограммов пошла рожать. Есть ли лайфхак, как сбросить вес? Нет, лайфхака нет. Дисциплина. Это реально через труд, через терпение. Мне тоже хотелось кушать вкусное, жирненькое, сладенькое. Сладенькое я вообще люблю. Солёненькое я просто обожаю. Но я просто понимала, что если я хочу продолжать свою прекрасную деятельность, кататься в шоу, где я прекрасно сейчас выступаю, то некомфортно в таком весе кататься, в тех же 60 килограммах. Ты как кубышка просто, реально. Выходишь на лёд, а потом смотришь на себя со стороны и слёзы на глазах наворачиваются. Поэтому тут либо ты берёшь себя в руки, либо нет», — передаёт слова Сотниковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Сегодня, 13 сентября, Аделина провела фан-встречу в рамках Дня Московского спорта. Сотникова является первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету фигуристки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.