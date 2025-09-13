Скидки
«С самого утра на адреналине хожу». Трусова — о первом шоу после родов

«С самого утра на адреналине хожу». Трусова — о первом шоу после родов
Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) поделилась эмоциями от ожидания первого шоу после родов.

«У меня очень много мероприятий, очень много шоу. Вообще сегодня будет первое, я волнуюсь. Я уже с самого утра на таком адреналине хожу, потому что первый раз буду выступать. Также с ноября и дальше до января у нас очень много шоу, сказки: «Спящая красавица» и «Щелкунчик», ну и просто шоу разные и красивые. Поэтому всех ждём, всем будем очень рады. Постараюсь радовать вас. Сегодня у меня будет два номера: сольный и с Макаром», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

