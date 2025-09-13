Александра Трусова: если меня хейтят, значит, я интересна этим людям

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как относится к хейту.

«Сейчас просто если меня хейтят, значит, этим людям всё равно я интересна. Они заходят, читают про меня новости и пишут отрицательные комментарии. В целом мне всё равно. А в детстве меня отключили от этого родители. Они полностью убрали, можно сказать, социальные сети. И я не могла читать комментарии долго. До момента, пока я не перестала выступать, у меня всё было выключено.

Как справлялась с негативом? В основном мама мне говорила не обращать внимания. В целом я уже взрослая была к тому моменту, когда всё мне включили. И прекрасно это всё понимала. Поэтому прорабатывать не пришлось», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.