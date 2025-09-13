Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова: если меня хейтят, значит, я интересна этим людям

Александра Трусова: если меня хейтят, значит, я интересна этим людям
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как относится к хейту.

«Сейчас просто если меня хейтят, значит, этим людям всё равно я интересна. Они заходят, читают про меня новости и пишут отрицательные комментарии. В целом мне всё равно. А в детстве меня отключили от этого родители. Они полностью убрали, можно сказать, социальные сети. И я не могла читать комментарии долго. До момента, пока я не перестала выступать, у меня всё было выключено.

Как справлялась с негативом? В основном мама мне говорила не обращать внимания. В целом я уже взрослая была к тому моменту, когда всё мне включили. И прекрасно это всё понимала. Поэтому прорабатывать не пришлось», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Материалы по теме
Трусова: на лёд я выхожу уже 5-6 раз в неделю. Шоу всё ближе, а график тренировок плотнее
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android