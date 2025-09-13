Александра Трусова ответила, помогают ли ей родные с ребёнком

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) поделилась, как муж и мама помогают ей с ребёнком.

«Всегда говорила, что хочу родить рано, поэтому на данный момент я очень счастлива. Конечно, я не сплю, всё стало сложнее, но это один из пунктов того, что очень важно. Насколько важна в этой ситуации поддержка для мамы? Есть счастливицы, у которых папа тоже встаёт ночью к ребёнку. Я счастливица. У нас встаёт ночью папа тоже. Но у нас так получилось, что у нас разные режимы сна с Макаром. И я очень люблю спать рано ложиться, а он, наоборот, очень поздно. Поэтому до середины ночи я его могу спокойно разбудить, он встанет и пойдёт позаниматься с ребёнком. А уже ближе к утру я, наоборот, с четырёх уже спокойно могу встать. То есть мы так чуть-чуть распределили это.

Он мне сильно помогает. Я считаю, что это очень важно. И ребёнку важно, чтобы родители участвовали в воспитании. А по поводу ещё помощи — конечно, она нужна из-за того, что много работы, много куда нужно ездить. Даже сейчас мы будем на шоу, и Михаил будет с мамой, которая будет за ним смотреть, пока я катаюсь», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.