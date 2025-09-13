Александра Трусова объяснила, почему так рано родила ребёнка

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, откуда у неё появилось желание стать мамой.

«Я не считаю, что семья мешает карьере. У меня своя очень большая семья. У меня младшему брату 10 лет, и он стал дядей в этом возрасте. Вот, и я его хорошо помню ребёнком. Ещё с того момента я как бы понимала, что меня это никак не напрягает, мне очень нравится. Конечно, не сильно много я помогала маме из-за своей карьеры, но бывало, что оставляли с ним иногда даже, когда мне было 10 лет, и мне это нравилось.

Желание рано стать мамой считаю, что изначально пошло от семьи, но больше от мамы. Я очень много проводила времени с ней. У неё всегда семья на первом месте. Она полностью себя посвящала детям. И от её рассказов, и от того, как она относилась к нам, я всегда считала, что это очень круто. И вот тоже хотела всегда себе такую семью», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.