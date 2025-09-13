Скидки
Фигурное катание

«Настаивать на фигурном катании не буду». Трусова — о выборе спорта для сына

«Настаивать на фигурном катании не буду». Трусова — о выборе спорта для сына
Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) ответила, отдаст ли сына в спорт.

«Есть ли план, в какой вид спорта отдать сына? Нет, плана нет. Конечно, по поводу плана не могу сказать. Я считаю, что спорт — это очень полезно, и, наверное, мы тоже отдадим его в ближайшем будущем. По поводу спорта, я вообще не против, что он выберет то, что понравится. Конечно, мы попробуем на разные какие-то поводить секции изначально. А что ему понравится — это уже будет он решать. Понятно, что, скорее всего, он будет очень много времени проводить на катке, но лично я настаивать на фигурном катании не буду.

Я, безусловно, объясню ребёнку, что это не так просто, как кажется, перед тем, как он захочет этим заниматься профессионально. Но препятствовать не буду так же, как и агитировать на занятия спортом и конкретно фигурным катанием. Я считаю, что это выбор самого человека», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Дня Московского спорта.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

