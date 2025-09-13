Скидки
Трусова ответила, совпали ли её ожидания от материнства

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как изменились её взгляды после рождения ребёнка.

«Очень многое я не так представляла, как оно будет на самом деле. Даже какие-то банальные вещи. Мы полностью сделали детскую, чтобы кроватка была в отдельной комнате. Я всё предполагала, что у ребёнка будет своя территория, никогда с нами, чтобы всё разграничивать. Нет, он спит с нами, помимо того, что в комнате, он ещё и на кровати уже с нами спит, между нами. И вот ничего я менять не хочу, всё вот так очень классно.

По поводу няни — пока что ещё мы не взяли никого, и не знаю, смогу ли я доверить своего ребёнка чужому человеку, хоть я и предполагала, что будет няня», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Дня Московского спорта.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

