Трусова выступила на льду впервые после рождения сына

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) появилась с показательным номером в рамках шоу Евгении Медведевой вместе со своим супругом Макаром Игнатовым. Это первое выступление фигуристки после рождения сына.

Александра и Макар катались под песню известного советского и российского исполнителя Андрея Губина «Девушки как звёзды». Фигуристы исполнили параллельный одинарный аксель.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы. 6 августа у Александры и Макара родился сын, которого назвали Михаил.