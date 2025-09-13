Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова выступила на льду впервые после рождения сына

Трусова выступила на льду впервые после рождения сына
,
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) появилась с показательным номером в рамках шоу Евгении Медведевой вместе со своим супругом Макаром Игнатовым. Это первое выступление фигуристки после рождения сына.

Александра и Макар катались под песню известного советского и российского исполнителя Андрея Губина «Девушки как звёзды». Фигуристы исполнили параллельный одинарный аксель.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы. 6 августа у Александры и Макара родился сын, которого назвали Михаил.

Материалы по теме
Трусова ответила, совпали ли её ожидания от материнства
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android