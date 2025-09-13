Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Японская фигуристка Рён Сумиёси победила на Lombardia Trophy

Японская фигуристка Рён Сумиёси победила на Lombardia Trophy
Комментарии

Японская фигуристка Рён Сумиёси стала победительницей турнира Lombardia Trophy. По сумме двух программ она получила от судей 209,59 балла.

Фигурное катание. Ломбардия Трофи. Бергамо, Италия
Женщины. Произвольная программа
13 сентября 2025, суббота. 16:10 МСК
Окончено
1
Рён Сумиёси
Япония
209.59
2
Ами Накаи
Япония
206.04
3
Сара Эверхардт
США
199.91

Второй стала её соотечественница Ами Накаи с результатом 206,04. Тройку сильнейших замкнула американка Сара Эверхардт (199,91). Лидер короткой программы Алиса Лью из США стала четвёртой (197,84).

Фигурное катание. Lombardia Trophy. Женщины. Итоговое положение:

  1. Рён Сумиёси (Япония) — 209,59.
  2. Ами Накаи (Япония) — 206,04.
  3. Сара Эверхардт (США) — 199,91.
  4. Алиса Лью (США) — 197,84.
  5. Лара Наки Гутманн (Италия) — 195,95.
  6. Со Юн Ким (Южная Корея) — 190,12.
  7. Оливия Лиско (Финляндия) — 173,95.
  8. Рино Мацуике (Япония) — 170,72.
Новости. Фигурное катание
