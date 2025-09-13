Японская фигуристка Рён Сумиёси победила на Lombardia Trophy

Японская фигуристка Рён Сумиёси стала победительницей турнира Lombardia Trophy. По сумме двух программ она получила от судей 209,59 балла.

Второй стала её соотечественница Ами Накаи с результатом 206,04. Тройку сильнейших замкнула американка Сара Эверхардт (199,91). Лидер короткой программы Алиса Лью из США стала четвёртой (197,84).

Фигурное катание. Lombardia Trophy. Женщины. Итоговое положение:

Рён Сумиёси (Япония) — 209,59. Ами Накаи (Япония) — 206,04. Сара Эверхардт (США) — 199,91. Алиса Лью (США) — 197,84. Лара Наки Гутманн (Италия) — 195,95. Со Юн Ким (Южная Корея) — 190,12. Оливия Лиско (Финляндия) — 173,95. Рино Мацуике (Япония) — 170,72.