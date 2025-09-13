Японская фигуристка Рён Сумиёси победила на Lombardia Trophy
Японская фигуристка Рён Сумиёси стала победительницей турнира Lombardia Trophy. По сумме двух программ она получила от судей 209,59 балла.
Фигурное катание. Ломбардия Трофи. Бергамо, Италия
Женщины. Произвольная программа
13 сентября 2025, суббота. 16:10 МСК
Окончено
1
Рён Сумиёси
Япония
209.59
2
Ами Накаи
Япония
206.04
3
Сара Эверхардт
США
199.91
Второй стала её соотечественница Ами Накаи с результатом 206,04. Тройку сильнейших замкнула американка Сара Эверхардт (199,91). Лидер короткой программы Алиса Лью из США стала четвёртой (197,84).
