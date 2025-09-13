Загитова рассказала, что её выступление на шоу Медведевой могло сорваться

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала своё выступление на шоу Евгении Медведевой в Москве. Она отметила, что могла не выступить из-за повреждения.

«На самом деле, моего выступления могло не быть, немного потянула спину. Сказала своему врачу, что у меня мероприятие, что хотите делайте.

Долго ли готовился номер? Два дня, считаю, что хорошее время для подготовки. Мне дали прекрасную возможность выбрать музыку.

Спасибо большое Жене за такую классную концепцию! Я вижу, люди катаются классно, делают элементы, зрители танцуют, веселятся и поют, классно», – передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.