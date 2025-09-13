Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова рассказала, что её выступление на шоу Медведевой могло сорваться

Загитова рассказала, что её выступление на шоу Медведевой могло сорваться
Комментарии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала своё выступление на шоу Евгении Медведевой в Москве. Она отметила, что могла не выступить из-за повреждения.

«На самом деле, моего выступления могло не быть, немного потянула спину. Сказала своему врачу, что у меня мероприятие, что хотите делайте.

Долго ли готовился номер? Два дня, считаю, что хорошее время для подготовки. Мне дали прекрасную возможность выбрать музыку.

Спасибо большое Жене за такую классную концепцию! Я вижу, люди катаются классно, делают элементы, зрители танцуют, веселятся и поют, классно», – передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Фото
Загитова показала фото с отдыха в Дубае
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android