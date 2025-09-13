Медведева заявила, что очень довольна своим новым ледовым шоу

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева прокомментировала своё новое ледовое шоу, которое состоялось в Москве 13 сентября на «ЦСКА Арене» в формате дискотеки нулевых. С номерами выступили такие фигуристы, как Алина Загитова, Александра Трусова, Алексей Ягудин, Александра Степанова/Иван Букин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и другие.

«То, что ожидала, прям в пятикратном размере исполнилось. Сначала мне показалось, что зал не очень понял, что происходит, саму задумку. Мы все только-только начинали раскачиваться, но уже к середине первого отделения атмосфера была просто невероятная. Я очень довольна, и у нас всё получилось.

А почему такая задумка? Потому что весело. Исчерпывающий ответ, да. Правда: моя задача на сегодня была в том, чтобы получилось весело.

В первую очередь спортсменам. Если мы кайфуем на льду, то этот позитив сразу же передаётся зрителям. Это проверенная схема, абсолютно.

Обмен энергией — это вещь нешуточная, поэтому сегодня я решила: да будет праздник спорта!» — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.