Медведева — об усечённой площадке для шоу: это ещё большой каток!
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказалась о площадке для своего ледового шоу, которое состоялось в Москве 13 сентября на «ЦСКА Арене» в формате дискотеки нулевых.

«Усечённая площадка из-за танцпола? Это абсолютно нормальная практика, если вы приходите на ледовый спектакль или на ледовое шоу, у того же Ильи Авербуха или у Татьяны Навки. У Евгения Плющенко обычно большая арена для того, чтобы можно было исполнить много ультра-си, это его специфика.

Но в основном крупных ледовых шоу, которые концентрируют внимание именно на декорациях и на атмосфере, конечно же, делается акцент на антураже. Поэтому мы немножечко пожертвовали площадью у катка ради танцпола.

Но это, в принципе, не критично, потому что, поверьте: для ледовых шоу это ещё большой каток. Поэтому мы старались сделать так, чтобы всем было комфортно — и тройные попрыгать, и на шпагате посидеть, и выбросы поделать», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

С номерами выступили такие фигуристы, как Алина Загитова, Александра Трусова, Алексей Ягудин, Александра Степанова/Иван Букин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и другие.

