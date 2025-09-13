Медведева: дико переживала, зайдёт ли публике формат дискотеки на льду

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказалась о формате своего шоу. Она отметила, что сильно переживала о том, как на него отреагируют фигуристы и публика.

«В этом мире никто не совершенен, поэтому мы все под Господом Богом ходим. Понятное дело, что были моменты, которые можно было сделать лучше, я этого не отрицаю. Формат абсолютно экспериментальный, я дико нервничала, зайдёт ли это вообще фигуристам, зрителям.

Потому что поначалу и фигуристы на выбор музыки неоднозначно реагировали. И когда мы объявили продажу билетов на танцпол, поклонники фигурного катания тоже неоднозначно отреагировали.

Причём было заметно, что танцпол не настолько забит, насколько мы ожидали. Люди просто не понимали, что это такое. Как эту рыбу есть вообще? В смысле, там, с танцполом на ледовом шоу? Что это такое? Что за бред вообще?

Но мы запустили такой формат, и очень многим понравилось. Участники подходили, прям честно говорили, что всё супер. Я им верю и надеюсь, что ещё раз что-нибудь такое мы провернём. Будет очень классная атмосфера», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Шоу Евгении Медведевой в формате дискотеки прошло в Москве на «ЦСКА Арене». С номерами выступили такие фигуристы, как Алина Загитова, Александра Трусова, Алексей Ягудин, Александра Степанова/Иван Букин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и другие.