Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Медведева: когда ты уже режиссёр и делаешь шоу, то в состоянии поставить себе три минуты

Медведева: когда ты уже режиссёр и делаешь шоу, то в состоянии поставить себе три минуты
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, как ставила свои номера на ледовое шоу в формате дискотеки. Фигуристка выступала как одна, так и в паре с призёром олимпийских игр Александром Энбертом.

«Я не только себе номер ставила, но ещё и нам с Александром Энбертом. Вся эта постановка — моих рук дело. «Мой мармеладный» тоже я ставила. Но, я считаю, это нормально. Это не что-то сверхъестественное.

Когда ты уже режиссёр-постановщик, делаешь свои собственные ледовые шоу и ставишь и креативишь над номерами.

Поставить себе три минуты номера в состоянии. Тут даже не было вопроса, кто крутой постановщик. Александр Энберт тоже сейчас очень занят в ледовых шоу в Сочи, у него дети, много своей работы. Поэтому я ему сразу сказала: «Саня, положись на меня, я всё сделаю».

Я там буквально на видео всё ему объяснила. Мы пришли, встретились, за день всё собрали. И сегодня уже откатались», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Медведева: дико переживала, зайдёт ли публике формат дискотеки на льду
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android