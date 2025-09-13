Медведева: когда ты уже режиссёр и делаешь шоу, то в состоянии поставить себе три минуты

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, как ставила свои номера на ледовое шоу в формате дискотеки. Фигуристка выступала как одна, так и в паре с призёром олимпийских игр Александром Энбертом.

«Я не только себе номер ставила, но ещё и нам с Александром Энбертом. Вся эта постановка — моих рук дело. «Мой мармеладный» тоже я ставила. Но, я считаю, это нормально. Это не что-то сверхъестественное.

Когда ты уже режиссёр-постановщик, делаешь свои собственные ледовые шоу и ставишь и креативишь над номерами.

Поставить себе три минуты номера в состоянии. Тут даже не было вопроса, кто крутой постановщик. Александр Энберт тоже сейчас очень занят в ледовых шоу в Сочи, у него дети, много своей работы. Поэтому я ему сразу сказала: «Саня, положись на меня, я всё сделаю».

Я там буквально на видео всё ему объяснила. Мы пришли, встретились, за день всё собрали. И сегодня уже откатались», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.