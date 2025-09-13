«Понравился, конечно!» Медведева — о номере Загитовой в её шоу

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева оценила номер Алины Загитовой в её ледовом шоу в формате дискотеки. Олимпийская чемпионка каталась под композицию группы «Серебро» Song #1.

«Понравился, конечно. Мы же вместе музыку выбирали. Она, между прочим, сама выбрала. Мы предлагали несколько вариантов, а Алина сама выбрала», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Шоу Евгении Медведевой в формате дискотеки прошло в Москве на «ЦСКА Арене». С номерами выступили такие фигуристы, как Алина Загитова, Александра Трусова, Алексей Ягудин, Александра Степанова/Иван Букин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и другие.