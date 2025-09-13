Скидки
Фигурное катание

Медведева назвала любимый момент своего шоу

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, что ей больше всего понравилось на её шоу в формате дискотеки. Фигуристка отметила номер четырёхкратного чемпиона России в мужском одиночном катании Максима Ковтуна.

«Самый любимый момент? Наверное… Ой, мне очень понравился финальный номер Макса Ковтуна под песню «Девушки бывают разные». Очень классно. И вообще все моменты, которые были именно с живым вокалом.

Но фигуристам танцпол очень зашёл, вообще очень классно. Люди вот так, на расстоянии вытянутой руки находятся, чувствуется контакт с публикой.

Мы видим всю общую ситуацию, когда находимся на льду. И когда ты находишься там, то трибун не видно практически. То есть если огоньки зажигаются, то это здорово. А так мы слепые», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

