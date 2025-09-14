Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова флиртовала, Медведева блистала, Трусова очаровывала. Яркие кадры ледового шоу

Загитова флиртовала, Медведева блистала, Трусова очаровывала. Яркие кадры ледового шоу
Аудио-версия:
Комментарии

13 сентября на «ЦСКА-Арене» в Москве прошло шоу серебряного призера Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «Дискотека нулевых на льду».

Лучшие кадры ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В шоу с дерзким номером выступила олимпийская чемпионка Алина Загитова, а Александра Игнатова (до замужества — Трусова) впервые вышла на лёд после рождения сына. Также в дискотеке на льду приняли участие Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Марк Кондратюк, Максим Ковтун, Макар Игнатов, Софья Самодурова, Матвей Ветлугин, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Артём Федорченко и Александр Плющенко.

Фигуристы представили программы как под записи культовых хитов нулевых, так и под живой вокал. На сцене свои хиты исполнили Катя Лель, Шура, группа «Винтаж», Митя Фомин, «Отпетые мошенники» и DJ Грув.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android