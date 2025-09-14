Загитова флиртовала, Медведева блистала, Трусова очаровывала. Яркие кадры ледового шоу

13 сентября на «ЦСКА-Арене» в Москве прошло шоу серебряного призера Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «Дискотека нулевых на льду».

Лучшие кадры ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В шоу с дерзким номером выступила олимпийская чемпионка Алина Загитова, а Александра Игнатова (до замужества — Трусова) впервые вышла на лёд после рождения сына. Также в дискотеке на льду приняли участие Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Марк Кондратюк, Максим Ковтун, Макар Игнатов, Софья Самодурова, Матвей Ветлугин, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Артём Федорченко и Александр Плющенко.

Фигуристы представили программы как под записи культовых хитов нулевых, так и под живой вокал. На сцене свои хиты исполнили Катя Лель, Шура, группа «Винтаж», Митя Фомин, «Отпетые мошенники» и DJ Грув.