Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова прокомментировала первое выступление после рождения сына

Аудио-версия:
Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) прокомментировала первое выступление после рождения сына. Она появилась с показательным номером в рамках шоу Евгении Медведевой вместе со своим супругом Макаром Игнатовым.

«Впечатления от вечера у всей нашей семьи отличные. Я была счастлива снова выйти на лёд в присутствии зрителей, Макар меня очень поддерживал, ну а Миша… Миша прекрасно выспался и на репетиции, и на выступлениях», — написала Трусова на своей странице в социальных сетях.

Александра и Макар катались под песню известного советского и российского исполнителя Андрея Губина «Девушки как звёзды». Фигуристы исполнили параллельный одинарный аксель.

