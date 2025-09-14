Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова ознакомилась с ходом строительства Центра фигурного катания

Комментарии

Сегодня в Казань прилетела олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Основной целью визита стало строительство Центра фигурного катания, которое вовсю идёт на улице Портовой.

Алина лично приехала на стройку, чтобы ознакомиться с процессом строительства объекта. Вместе с ней ход работ проконтролировал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

На сегодняшний день уже возведены первый этаж административного корпуса Центра фигурного катания и фундамент катка; ведутся работы по возведению второго этажа. В рамках обхода Загитовой показали будущие раздевалки, хореографические и разминочные залы. Кроме того, Алина поучаствовала в выборе материала и фактуры фасадных элементов.

«Я давно хотела приехать, посмотреть процесс строительства. У нас получается очень масштабный, красивый, многофункциональный объект. Хочу ещё раз выразить слова благодарности раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову за то, что поверил и поддержал идею. Стройка идёт быстро, ей уделяется много внимания, и я ничуть не сомневаюсь в профессионализме людей, которые работают над этим проектом», — рассказала Алина Загитова.

«Мы планируем реализовать этот проект в течениё года и открыть его летом 2026 ко Дню Республики. Стройка идёт полным ходом, параллельно вместе с Алиной собираем формат школы», — заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Центр фигурного катания в Казани располагается между улицами Портовая и Девятаева в новом районе города. На объекте площадью 6 тысяч квадратных метров будут возведены ледовая арена, 8 раздевалок, трибуна на 250 мест, 2 хореографических зала, разминочный зал, 3 зала общей физической подготовки и другие помещения.

По завершении строительства Центра на нём будет базироваться школа фигурного катания имени Алины Загитовой.

