Сара Конти и Никколо Мачии выиграли Lombardia Trophy в парном катании

С 12 по 14 сентября в итальянском Бергамо проходит турнир Lombardia Trophy по фигурному катанию. В воскресенье, 14 сентября, в рамках соревнований прошла произвольная программа у спортивных пар.

Победу одержали итальянские спортсмены Сара Конти и Никколо Мачии, их результат — 215,63 балла. Второе место заняли их соотечественники Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (188,31). Тройку призёров замкнули Анна Валеси и Мартин Бидар из Чехии (170,57).

Фигурное катание. Lombardia Trophy. Спортивные пары. Произвольная программа, результаты: