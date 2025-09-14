Сара Конти и Никколо Мачии выиграли Lombardia Trophy в парном катании
С 12 по 14 сентября в итальянском Бергамо проходит турнир Lombardia Trophy по фигурному катанию. В воскресенье, 14 сентября, в рамках соревнований прошла произвольная программа у спортивных пар.
Победу одержали итальянские спортсмены Сара Конти и Никколо Мачии, их результат — 215,63 балла. Второе место заняли их соотечественники Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (188,31). Тройку призёров замкнули Анна Валеси и Мартин Бидар из Чехии (170,57).
Фигурное катание. Lombardia Trophy. Спортивные пары. Произвольная программа, результаты:
- Сара Конти / Никколо Мачии (Италия) — 215,63 балла.
- Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини (Италия) — 188,31.
- Анна Валеси / Мартин Бидар (Чехия) — 170,57.
