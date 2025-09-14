Илья Малинин стал победителем Lombardia Trophy, Юма Кагияма — второй

Двукратный чемпион мира Илья Малинин стал победителем турнира Lombardia Trophy по фигурному катанию в итальянском Бергамо. По сумме двух программ он получил от судей 306,55 балла.

Вторым стал представитель Японии Юма Кагияма с результатом 285,81. Тройку сильнейших замкнул итальянец Николай Мемола (265,37).

Фигурное катание. Lombardia Trophy. Мужчины. Итоговое положение:

Илья Малинин (США) – 306,55 балла. Юма Кагияма (Япония) – 285,81. Николай Мемола (Италия) – 265,37. Сюн Сато (Япония) — 254,14. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 244,36. Као Миура (Япония) — 233,02. Андреас Нордебек (Швеция) — 230,37. Люк Экономид (Франция) — 229,19. Максим Наумов (США) — 233,43.