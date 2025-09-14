Илья Малинин стал победителем Lombardia Trophy, Юма Кагияма — второй
Двукратный чемпион мира Илья Малинин стал победителем турнира Lombardia Trophy по фигурному катанию в итальянском Бергамо. По сумме двух программ он получил от судей 306,55 балла.
Фигурное катание. Ломбардия Трофи. Бергамо, Италия
Мужчины. Произвольная программа
14 сентября 2025, воскресенье. 14:40 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
306.65
2
Юма Кагияма
Япония
285.91
3
Николай Мемола
Италия
265.37
Вторым стал представитель Японии Юма Кагияма с результатом 285,81. Тройку сильнейших замкнул итальянец Николай Мемола (265,37).
Фигурное катание. Lombardia Trophy. Мужчины. Итоговое положение:
- Илья Малинин (США) – 306,55 балла.
- Юма Кагияма (Япония) – 285,81.
- Николай Мемола (Италия) – 265,37.
- Сюн Сато (Япония) — 254,14.
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 244,36.
- Као Миура (Япония) — 233,02.
- Андреас Нордебек (Швеция) — 230,37.
- Люк Экономид (Франция) — 229,19.
- Максим Наумов (США) — 233,43.
