Фигурное катание

Бойкова и Козловский оставили короткую программу «Убить Билла» на сезон-2025/2026

Чемпионы Европы и России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оставили короткую программу «Убить Билла» на сезон-2025/2026. Видео с фрагментами короткой и произвольной программ пары на новый сезон опубликовала команда Этери Тутберидзе в социальных сетях.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021), двукратными бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019, 2022), двукратными чемпионами России (2020, 2023), четырёхкратными серебряными призёрами чемпионата России (2021, 2022, 2024, 2025), серебряными призёрами юниорского чемпионата мира (2017).

