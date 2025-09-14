Танцоры на льду Эва Пейт и Логан Бай выиграли Lombardia Trophy

Танцоры на льду Эва Пейт и Логан Бай стали победителями турнира Lombardia Trophy. По сумме двух программ они получили 186,96 балла.

Вторыми стали представители Чехии Катерина Мразкова и Даниэль Мразек с результатом 181,95. Тройку сильнейших замкнула ещё одна пара из США — Катарина Волфкостин и Дмитрий Царевский (180,20).

Фигурное катание. Lombardia Trophy. Танцы на льду. Итоговое положение:

Эва Пейт/Логан Бай (США) — 186,96. Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (Чехия) — 181,95. Катарина Волфкостин/Дмитрий Царевский (США) — 180,20. Наташа Лагуж/Арно Каффа (Франция) — 170,34. Виктория Манни/Карло Рётлисбергер (Италия) — 166,57.