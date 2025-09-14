Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Танцоры на льду Эва Пейт и Логан Бай выиграли Lombardia Trophy

Танцоры на льду Эва Пейт и Логан Бай выиграли Lombardia Trophy
Комментарии

Танцоры на льду Эва Пейт и Логан Бай стали победителями турнира Lombardia Trophy. По сумме двух программ они получили 186,96 балла.

Фигурное катание. Ломбардия Трофи. Бергамо, Италия
Танцы на льду. Произвольный танец
14 сентября 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Окончено

Вторыми стали представители Чехии Катерина Мразкова и Даниэль Мразек с результатом 181,95. Тройку сильнейших замкнула ещё одна пара из США — Катарина Волфкостин и Дмитрий Царевский (180,20).

Фигурное катание. Lombardia Trophy. Танцы на льду. Итоговое положение:

  1. Эва Пейт/Логан Бай (США) — 186,96.
  2. Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (Чехия) — 181,95.
  3. Катарина Волфкостин/Дмитрий Царевский (США) — 180,20.
  4. Наташа Лагуж/Арно Каффа (Франция) — 170,34.
  5. Виктория Манни/Карло Рётлисбергер (Италия) — 166,57.
Материалы по теме
Илья Малинин стал победителем Lombardia Trophy, Юма Кагияма — второй
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android